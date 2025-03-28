Москва, 28 марта, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Президенту Владимиру Путину рекомендовали Дениса Паслера, назначенного врио губернатора Свердловской области, в качестве успешного руководителя. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

orenburg-gov.ru Денис Паслер

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос о том, связано ли новое назначение Паслера с его успешными действиями во время паводка в Оренбуржье прошлым летом.

«Да, конечно, разумеется, президенту рекомендуются те кандидатуры, которые, что называется, имеют определённые успехи, имеют хорошие наработки, богатый опыт в деле руководства регионами и в других смежных отраслях», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта во время встречи в Кремле Путин предложил Паслеру, руководившему Оренбуржьем, возглавить родной для него регион — Свердловскую область. Он отметил, что речь идёт о промышленно развитом регионе, одном из ключевых для страны. Паслер поблагодарил президента за доверие и попросил несколько месяцев на подготовку к новой должности.

В тот же день глава государства подписал указ о назначении Паслера врио главы Свердловской области. Этим же документом Путин принял отставку Евгения Куйвашева, который возглавлял регион с 2012 года. Куйвашев покинул пост губернатора по собственному желанию.

Кроме того, Путин назначил врио губернатора Оренбургской области председателя правительства ДНР Евгения Солнцева. Выборы в обоих регионах пройдут в сентябре.

И Паслер, и Солнцев — выпускники так называемой «Школы губернаторов» (третий и шестой потоки). Эту программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).