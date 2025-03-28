Екатеринбург, 28 марта, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога представил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера членам правительства, депутатскому корпусу, руководителям федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Церемония состоялась 28 марта в Екатеринбурге», — говорится в сообщении полпредства.

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