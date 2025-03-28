Оренбург, 28 марта, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Полномочный представитель российского президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил Евгения Солнцева в должности временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба полпреда.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Евгений Солнцев

«Евгений Александрович, вам и вашей команде необходимо сосредоточиться на решении национальных целей развития, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь, это стабильная работа оборонно-промышленного комплекса. От бесперебойного выполнения гособоронзаказа, обеспечения кадровых потребностей и оперативного реагирования на проблемы напрямую зависят успехи наших Вооружённых сил. Предстоит также большая работа по увеличению доходов граждан, укреплению коммуникации власти и жителей. Очень важно слышать людей и реагировать на их просьбы», — обратился Комаров к Солнцеву.

Он также отметил большой вклад в развитие региона со стороны экс-губернатора Дениса Паслера, которого теперь назначили врио главы Свердловской области. По словам Комарова, благодаря усилиям Паслера Оренбургская область по индексу производства продукции сельского хозяйства занимает второе место в округе, по темпам роста объёма введённого жилья — третье место в округе, а также у данного субъекта один из самых высоких коэффициентов рождаемости в Приволжье.

Сам Солнцев поблагодарил Путина за назначение и заявил, что в Оренбургской области создана качественная база, есть основа для дальнейшей работы.

«Все достижения области на уровне России мы вместе будем приумножать и двигаться вперёд. Наша задача — сделать важный приграничный регион лучше, крепче, заметнее среди субъектов страны. Всё необходимое для этого есть. Но главное — чтобы все изменения положительно сказывались на жизни оренбуржцев», — отметил он.

26 марта во время встречи в Кремле Путин предложил Паслеру, руководившему Оренбуржьем, возглавить родной для него регион — Свердловскую область. Он отметил, что речь идёт о промышленно развитом регионе, одном из ключевых для страны. Паслер поблагодарил президента за доверие и попросил несколько месяцев на подготовку к новой должности.

В тот же день глава государства подписал указ о назначении Паслера врио главы Свердловской области. Этим же документом Путин принял отставку Евгения Куйвашева, который возглавлял регион с 2012 года. Куйвашев покинул пост губернатора по собственному желанию.

Кроме того, Путин назначил врио губернатора Оренбургской области председателя правительства ДНР Евгения Солнцева. Выборы в обоих регионах пройдут в сентябре.

И Паслер, и Солнцев — выпускники так называемой «Школы губернаторов» (третий и шестой потоки). Эту программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).