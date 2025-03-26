Москва, 26 марта, 2025, 23:11 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области назначен Денис Паслер. Соответствующий указ 26 марта подписал президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Денис Паслер

«Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области», — приводит пресс-служба Кремля текст указа.

Этим же документом Путин принял отставку главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Отмечается, что губернатор принял решение оставить пост по собственному желанию.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта в ходе рабочей встречи российский президент предложил Паслеру стать врио главы Свердловской области. Он в свою очередь поблагодарил Путина за доверие и попросил несколько месяцев на подготовку для начала работы в новом регионе.

Денис Паслер родился в 1978 году в Свердловской области. В 2012–2016 годах он занимал пост главы правительства региона, в 2019 году был назначен врио губернатора Оренбургской области и позднее в том же году выиграл выборы.

Паслер является выпускником третьего потока так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Владимир Путин 26 марта предложил занять пост врио губернатора Оренбургской области Евгению Солнцеву.