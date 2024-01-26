Материалы с тегом «Билл Клинтон»
Ельцин предлагал Клинтону создать картель безопасности с Россией и Западом
Экс-президент России Борис Ельцин предлагал американскому коллеге Биллу Клинтону создать «картель» безопасности, включающий Москву, Вашингтон и европейские страны. Об этом стало известно из рассекреченной стенограммы переговоров двух президентов. Предложение, создать картель безопасности, Ельцин...
новость часа
26 января 2024
Кравчук в 1994 году предупредил Клинтона о националистах на Украине
Первый украинский президент Леонид Кравчук в 1994 году заверил своего американского коллегу Билла Клинтона в том, что численность представителей националистического движения на Украине небольшая. Такая информация содержится в данных, рассекреченных архивом национальной безопасности Соединённых...
26 января 2024
В США опубликовали список фигурантов дела Эпштейна
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками. Об этом сообщает...
4 января 2024
Клинтон заявил, что с 2011 года считал конфликт на Украине вопросом времени
Экс-президент США Билл Клинтон ещё в 2011 году решил, что вооружённый конфликт на Украине обязательно будет. Об этом он, как сообщила 5 мая газета Financial Times, заявил на встрече в нью-йоркском центре 92Y. Бывший американский лидер рассказал, как в том году общался в Давосе с президентом России...
5 мая 2023