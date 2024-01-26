Вашингтон, 26 января, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Первый президент России Борис Ельцин считал, что в случае расширения НАТО РФ должна быть первой страной, вступившей в альянс. Об этом он заявил в ходе встречи с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном, которая состоялась в Ново-Огарёве 14 января 1994 года. Это следует из стенограммы, рассекреченной Архивом национальной безопасности США.

Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Борис Ельцин и президент США Билл Клинтон

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — подчеркнул тогда Ельцин.

В документе отмечено, что Клинтон очень сдержанно ответил на такую инициативу. В своей речи он затронул тему «величия России», но не упомянул идею создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в Североатлантическом альянсе.

При этом американский политик дал прогноз на развитие отношений между США и Россией, заявив, что если страны сохранят намеченный дружественный курс, то для всего мира откроется «уникальная возможность».

«Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше», — сказал тогда Клинтон.

В итоге расширение НАТО произошло в 1999 году, когда к Североатлантическому альянсу присоединились Польша, Чехия и Венгрия.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что в годы, когда у России с США и другими странами альянса были хорошие отношения, произошли пять этапов расширения НАТО на восток.

В обращении к нации в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля Путин напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако ответом на предложения Москвы были циничный обман и враньё либо попытки давления и шантажа. Тем временем Североатлантический альянс, несмотря на все протесты и озабоченности России, неуклонно расширялся и вплотную приблизился к её границам.

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прямо заявил о том, что спецоперация — это ответ России на бесконечное расширение НАТО.

Глава государства 14 декабря заявил, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. В текущей ситуации российский лидер обвинил государства, входящие в состав Североатлантического альянса.

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер 25 января сообщил, что процесс расширения НАТО испытывает досадный недостаток вдумчивости и демократической тщательности.