Москва, 4 мая, 2025, 12:05 — ИА Регнум. В период 2000-х годов уровень отношений между Россией и США был настолько высоким, что тогда возможно было неформальное чаепитие глав обоих государств в Кремле. Об этом мая рассказал президент РФ Владимир Путин

Владимир Родионов/РИА Новости Владимир Путин и президент США Билл Клинтон

Российский лидер показал журналистам камин, возле которого он пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Но здесь у меня и [экс-президент США Билл] Клинтон был», — заявил он, фрагмент документального фильма о президенте РФ телеканала «Россия-1» опубликовали в Telegram-канале ВГТРК.

Путин уточнил, что тогда Клинтон приезжал в Москву с визитом и они тогда также провели встречу с чаепитием в неформальной обстановке.

Не каждый приезжающий в Россию лидер другого государства получает возможность побывать в кремлевской квартире президента. Проведение такой встречи является свидетельством огромного взаимного доверия и происходит в неформальной обстановке.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая российский лидер впервые показал журналистам свою квартиру в Кремле. Глава государства рассказал, что в последние три года почти всегда ночует в ней, и добавил, что его рабочий день заканчивается далеко за полночь.

Пришедшая к власти в конце января администрация президента США Дональда Трампа начала выстраивание новой линии взаимодействия с Россией, направленной на восстановление двусторонних отношений, которые были разрушены его предшественником Джо Байденом. Состоялся ряд дипломатических контактов различного уровня, в том числе 10 апреля в Стамбуле прошли закрытые переговоры между представителями двух государств.

До этого, 27 февраля, состоялась встреча в Турции, она была посвящена восстановлению полноценной работы дипломатических миссий двух стран. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя переговоры, заявил, что по этому вопросу наблюдается определенное продвижение. Также 12 февраля состоялся телефонный разговор президента РФ с его коллегой из США. По его итогам главы двух государств договорились о поддержании регулярных контактов и возможности провести личные встречи.