Москва, 26 января, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Экс-президент России Борис Ельцин предлагал американскому коллеге Биллу Клинтону создать «картель» безопасности, включающий Москву, Вашингтон и европейские страны. Об этом стало известно из рассекреченной стенограммы переговоров двух президентов.

Александр Чумичев/ИТАР-ТАСС Президент РФ Борис Ельцин и Президент США Билл Клинтон

Предложение, создать картель безопасности, Ельцин выдвигал на встрече с Клинтом в 1994 году в резиденции «Ново-Огарёво».

Тогда Ельцин заявил американскому коллеге, что при условии расширения НАТО Россию следует первой принять в альянс. По его мнению, «картель» из США, России и европейских стран, должен был укрепить международную безопасность.

Клинтон сдержанно воспринял инициативу коллеги, но оценил идею присоединения России к НАТО.

«Если Вашингтон и Москва сохранят намеченный дружественный курс, то Европе можно будет гарантировать столетие мира», — подытожил бывший американский лидер.

В итоге расширение НАТО состоялось 12 марта 1999 года. Новыми членами Североатлантического альянса официально стали Венгрия, Польша и Чехия.

В 2004 году к военному блоку присоединились Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, позднее — Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявлял, что в годы, когда у России с США и другими странами альянса были хорошие отношения, произошли пять этапов расширения НАТО на восток.

В день начала спецоперации на Украине, 24 февраля, Путин подчёркивал в обращении, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе.

Однако ответом на предложения Москвы были циничный обман и враньё либо попытки давления и шантажа. Тем временем Североатлантический альянс, несмотря на все протесты и озабоченности России, неуклонно продолжал расширяться и вплотную приблизился к её границам, отмечал президент.

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прямо называл спецоперацию ответом России на бесконечное расширение НАТО.

Путин 14 декабря отмечал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. В текущей ситуации глава государства обвинял страны, входящие в состав Североатлантического альянса.

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер 25 января сообщил, что процесс расширения НАТО испытывает досадный недостаток вдумчивости и демократической тщательности.