Вашингтон, 26 января, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Первый украинский президент Леонид Кравчук в 1994 году заверил своего американского коллегу Билла Клинтона в том, что численность представителей националистического движения на Украине небольшая. Такая информация содержится в данных, рассекреченных архивом национальной безопасности Соединённых Штатов Америки.

Согласно документам, украинский лидер также заявил, что несмотря на малочисленность националисты готовы на немыслимые поступки, сообщил телеканал «Звезда» в Telegram-канале. Также во время приёма Клинтона в аэропорту Борисполя Кравчук рассказал американскому лидеру о красивых украинских девушках и о том, что президента США всегда радостно встретят хлебом и солью на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что Запад всегда делал ставку на украинских националистов, несмотря на то что это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. По его словам, Запад также позволил украинским националистам превратить этих бывших нацистов в национальных героев.

Глава государства подчеркнул, что происходящее на Украине, где сделали национальным героем нациста Степана Бандеру, никогда не устроит Россию. Он напомнил, что власти страны сбросили с пьедесталов памятники основавшего Украину первому председателю Совета народных комиссаров СССР В. И. Ленину и возвели на них фашиста Бандеру.

Путин отметил, что удивлён тем, что имеющий еврейские корни глава киевского режима Владимир Зеленскийподдерживает неонацистов, предшественники которых в годы Второй мировой войны уничтожали гражданское еврейское население.

Политолог Алексей Кочетковобвинил во лжи политиков, отрицающих нацизм на Украине. Он напомнил, что девять лет Киев активно продвигает реваншистский, неонацистский нарратив, связанный в первую очередь с пересмотром итогов Второй мировой войны, а официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у украинских националистов ОУН (экстремистская организация, запрещена в РФ).