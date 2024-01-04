Вашингтон, 4 января, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Zuma/TASS Джеффри Эпштейн

В опубликованных документах содержатся электронные письма, стенограммы свидетельских показаний, юридические заключения.

Как следует из протоколов, одна из свидетелей рассказала, что Эпштейн говорил с ней об экс-президенте США Билле Клинтоне, он упоминал, что «Клинтон любит молодых» девушек.

В документах упоминается также бывший президент США Дональд Трамп.

«Джеффри сказал: «Отлично, мы позвоним Трампу», — вспомнила одна из свидетельниц. По её словам, это произошло во время остановки в Атлантик-Сити.

Отмечается, что в документах также фигурирует имя брата нынешнего короля Великобритании Карла III принца Эндрю.

Как передавало ИА Регнум, Эпштейн был задержан в штате Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Уголовное преследование в отношении него было прекращено после самоубийства финансиста в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Экс-подруга финансиста Джеффри Эпштейна подданная Великобритании Гилейн Максвелл была признана в США виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Жюри присяжных суда Южного округа штата Нью-Йорк вынесло Максвелл обвинительное заключение по пяти пунктам обвинения из шести, в том числе по двум наиболее тяжким преступлениям, совершённым в период с 1994 по 2004 год. Это торговля сексуальными услугами несовершеннолетних и перемещение несовершеннолетних с целью их последующей сексуальной эксплуатации. Также бывшую подругу Эпштейна признали виновной в сговоре по трём другим пунктам обвинения.

В общей сложности Максвелл может быть осуждена на 65 лет тюрьмы. Напомним, что 60-летняя подданная Великобритании ранее заявляла, что не совершала преступлений, в которых её обвиняют.

В декабре 2022 года газета The Sun сообщила, что британский принц Эндрю более не имеет отношения к Букингемскому дворцу. Такое решение принял король Великобритании Карл III в связи с сексуальным скандалом вокруг принца. По информации источников издания, король ясно дал понять, что никакого присутствия Эндрю во дворце отныне не будет. Младшему брату короля, 62-летнему герцогу Йоркскому больше не разрешат иметь офис во дворце или указывать его в качестве адреса.