Вашингтон, 24 декабря, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в Вашингтоне из-за лихорадки. Об этом сообщил телеканал NBC News.

(сс) Gage Skidmore

«Бывший президент будет в порядке, у него началась лихорадка, он решил провериться. Он в сознании и бдительный», — сообщил помощник бывшего президента.

По его словам, Клинтон пройдёт обследование и сдаст анализы. Отмечается, что ситуация с бывшим политиком «не экстренная».

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря бывший спикер Палаты представителей США 84-летняя Нэнси Пелоси получила травму во время рабочего визита в Люксембург. Позже стало известно, что политик перенесла операцию по замене тазобедренного сустава.

Вечером 9 декабря из-за жалоб на головную боль в больницу попал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обследование МРТ выявило внутричерепное кровоизлияние. Позже главе Бразилии потребовалась операция. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

12 декабря Лула да Силва успешно перенёс вторую операцию. В период его госпитализации обязанности главы государства исполнял вице-президент Жералду Алкмин.