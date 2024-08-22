Чикаго, США, 22 августа, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Бывший президент США Билл Клинтон публично высмеял другого экс-президента этой страны и кандидата на пост главы Белого дома от республиканцев Дональда Трампа за его высказывания о том, что при нём Россия и КНДР уважали США. Видеозапись его выступления на съезде Демпартии в Чикаго вечером 21 августа опубликовал телеканал CBS.

Michael Brochstein/Global Look Press Билл Клинтон

По словам Клинтона, его привели в замешательство слова Трампа в ходе теледебатов с действующим президентом США Джо Байденом о том, что теперь их страну больше никто не уважает.

«Он сказал это с серьёзным лицом. Слушайте, необходимо отдать ему должное, он хороший актёр. С серьёзным лицом привёл в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране», — сказал экс-президент страны.

Он добавил, что выбрал бы для США уважение со стороны тех стран, которые выказывают его им в настоящее время.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп неоднократно заявлял, что во время правления Байдена США в мире перестали уважать. Он также выступал с утверждением, что во время его нахождения на посту президента США Россия и КНДР относились к его стране с уважением.

Накануне, 21 августа, из результатов опроса, организованного миллиардером Илоном Маском в социальной сети X, стало известно, что Трамп опережает свою соперницу от демократов вице-президента США Камалу Харрис. За республиканца отдали свои голоса 78,3% пользователей, в то время как за Харрис — только 21,7%. Всего на данный момент проголосовало почти 1,4 млн пользователей соцсети.