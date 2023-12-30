Материалы с тегом «Билл Гейтс»
Состояние богатейших людей мира за год выросло на $1,5 трлн
В уходящем году богатейшие люди мира увеличили своё совокупное состояние на 1,5 трлн долларов. Об этом сообщило Bloomberg. Значительнее всего увеличить состояние смогли владельцы технологических компаний. В текущем году их совокупный капитал вырос на 658 млрд долларов. Причиной стал ажиотаж вокруг...
30 декабря 2023
Гейтс, Цукерберг и Маск обсудили проблемы ИИ на слушаниях в сенате США
Американские предприниматели Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Илон Маск 14 сенября выступили в сенате страны на слушаниях по контролю за искусственным интеллектом, сообщает CNN. Отмечается, что Маск, в частности, назвал эту встречу «очень важной для будущего цивилизации» и выразил предположение, что...
14 сентября 2023
Билл Гейтс прибудет в Пекин на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в пятницу, 16 июня, примет американского предпринимателя и миллиардера Билла Гейтса. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (ЦТК). Ранее сообщалось, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс прибыл в Китай по делам своего...
16 июня 2023
Twitter начал удалять галочки у пользователей, не купивших платную подписку
Социальная сеть Twitter изменила условия получения синей галочки верификации, подтверждающей подлинность аккаунта. Теперь для её получения необходимо ежемесячно платить восемь долларов за подписку Twitter Blue. Синей галочки, к примеру, лишились Леонардо Ди Каприо (19,4 млн подписчиков), Том Круз...
21 апреля 2023