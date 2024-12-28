Вашингтон, 28 декабря, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп по ошибке опубликовал на своей странице в Truth Social личное сообщение бизнесмену Илону Маску.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

«Где ты? Когда ты приедешь в «Центр Вселенной», Мар-а-Лаго. [Создатель Microsoft] Билл Гейтс просил быть сегодня вечером. Мы скучаем по тебе и Х (сын Илона Маска X-A-Xii)! Новый год будет потрясающим!!!» — говорится в сообщении, опубликованном 27 декабря.

Скриншот Truth Social

Как передавало ИА Регнум, Трамп 12 ноября сообщил, что Маск и экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами совместно возглавят будущий департамент государственной эффективности (DOGE). По его словам, они должны предложить его администрации путь по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств.

Трамп пояснил, что будущее ведомство будет сотрудничать с Белым домом и его административно-бюджетным управлением для проведения крупномасштабной структурной реформы системы госуправления.