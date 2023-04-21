Вашингтон, 21 апреля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Социальная сеть Twitter изменила условия получения синей галочки верификации, подтверждающей подлинность аккаунта. Теперь для её получения необходимо ежемесячно платить восемь долларов за подписку Twitter Blue.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Синей галочки, к примеру, лишились Леонардо Ди Каприо (19,4 млн подписчиков), Том Круз (6,9 млн подписчиков), Билл Гейтс (62,4 млн подписчиков), Дональд Трамп, папа римский Франциск и многие другие. При этом у аккаунтов правительства России, Шотландии и Уэльса в Twitter сохранилась серая галочка, подтверждающая статус учётной записи.

Также писатель-фантаст Стивен Кинг и американский баскетболист Леброн Джеймс сообщили, что не платили за Twitter Blue, но их профили в Tiwtter до сих пор имеют синюю галочку.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск за сутки потерял почти 13 млрд долларов из-за падения акций компании Tesla и неудачного запуска экспериментальной ракеты SpaceX Starship.