Вашингтон, 29 июня, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Глава американского холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт передумал оставлять состояние фонду Билла и Мелинды Гейтс. Миллиардер переписал завещание в пользу своих детей, вычеркнул организацию. Об этом 29 июня сообщила газета The Wall Street Journal.

Dennis Van Tine/Global Look Press Уоррен Баффетт

«Фонд Гейтса не получит денег после моей смерти», ― заявил Баффет.

Уточняется, что состояние он направит в новый благотворительный фонд, которым будут управлять его дочь и двое сыновей. Трое его детей должны единогласно решить, на какие благотворительные цели пойдут эти деньги.

«Я очень доволен ценностями моих троих детей и на 100% уверен в том, как они справятся с поставленной задачей», ― подчеркнул миллиардер.

Ранее он заявлял, что детям он своё наследство не оставит.

Как сообщало ИА Регнум, американский миллиардер Уоррен Баффетт покинул благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс в июне 2021 года. Председатель совета директоров Berkshire Hathaway Inc. Баффетт являлся одним из трёх попечителей Bill & Melinda Gates Foundation (BMG). К фонду он присоединился в 2006 году и в своё время обещал отдать на благотворительность основную часть своего состояния. Инвестор не нарушил обещания и с 2006 по 2023 год передал фонду более 39 млрд долларов.

Миллиардер не делал резких комментариев относительно своего ухода и отметил, что его цели на 100% совпадают с целями организации.

По версии журнала Forbes Баффетт входит в десятку богатейших людей планеты. По данным на апрель, он занимал пятое место в этой рейтинге с состоянием в 106 млрд долларов.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс является крупнейшим благотворительным частным фондом в США, его активы составляют около 50,7 млрд долларов. Фонд анонсировал, что выделит $7 млрд странам Африки в течение четырёх лет с 2023 года. Планировалось, что эти средства направят на программы, связанные с борьбой с голодом, болезнями, бедностью и «гендерным неравенством» на континенте. Большую часть суммы получит Нигерия.