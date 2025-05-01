Вашингтон, 1 мая, 2025, 19:38 — ИА Регнум. У американского миллиардера Билла Гейтса диагностировано одно из расстройств аутистического спектра (РАС) — синдром Аспергера. Об этом в подкасте рассказала его 22-летняя дочь Фиби Гейтс, пишет New York Post.

Global Look Press

«Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера», — приводит издание ее слова.

В материале говорится, что сам Гейтс ранее никогда не говорил о наличии у него такого диагноза. В то же время в мемуарах миллиардера есть его размышления о том, что в детстве у него, вероятно, могли бы выявить РАС.

Людей с синдромом Аспергера отличают сложности при общении. Такие люди с трудом распознают эмоции других, зачастую не понимают выражения лиц, не могут верно интерпретировать интонацию и жесты. Их поведение кажется отчужденным и грубым. Кроме того, у страдающих этим синдромом обычно довольно специфические интересы, в которые они сильно погружаются.

Билл Гейтс, один из создателей компании Microsoft, был богатейшим человеком в мире много лет подряд — с 1996 по 2007 год и с 2009 по 2016-й. Сейчас Гейтс по-прежнему входит в десятку самых богатых людей мира.

Как передавало ИА Регнум, недавно Гейтса привел в пример владелец холдинга Berkshire Hathaway американский миллиардер Уоррен Баффетт. Тогда он посоветовал молодым специалистам искать работу в стремительно развивающейся отрасли, которая способна изменить мир.