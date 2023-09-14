Вашингтон, 14 сентября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Американские предприниматели Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Илон Маск 14 сенября выступили в сенате страны на слушаниях по контролю за искусственным интеллектом, сообщает CNN.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Илон Маск

Отмечается, что Маск, в частности, назвал эту встречу «очень важной для будущего цивилизации» и выразил предположение, что она «войдёт в историю».

Участники встречи, которая прошла в закрытом режиме, обсудили вопрос создания «независимого агентства», которое будет контролировать применение искусственного интеллекта, отметили авторы The Wall Street Journal.

По этим данным, Маск назвал ИИ потенциальной угрозой для человечества, а Гейтс, напротив, заявил, что искусственный интеллект может оказать существенную помощь в решении целого ряда глобальных проблем, в том числе проблемы голода.

Участники встречи также обсуждали вопрос о возможном сокращении рабочих мест из-за развития ИИ и вызванных этим социальных проблемах. По данным американских СМИ, все присутствующие согласились с тем, что развитие искусственного интеллекта должно проходить под контролем государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года Маск анонсировал создание новой компании под названием xAI, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта. xAI будет являться отдельной компанией, при этом тесно сотрудничающей с Tesla и X Corp.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Meta Platforms (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Цукерберга сократит более 11 тысяч рабочих мест (13% всего персонала), поскольку ее материнская компания Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерена снизить растущие расходы, связанные с развитием «метавселенной» на фоне низких доходов от рекламы.