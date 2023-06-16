Пекин, 16 июня, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в пятницу, 16 июня, примет американского предпринимателя и миллиардера Билла Гейтса. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (ЦТК).

World Economic Forum Билл Гейтс

Ранее сообщалось, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс прибыл в Китай по делам своего благотворительного фонда. Отмечалось, что этот визит стал для американского предпринимателя первым с 2019 года.

В конце мая этого года основатель компании Tesla Илон Маск впервые за три года посетил Китай. 30 числа частный самолёт американского бизнесмена приземлился в Пекине. Сообщалось, что Маск планировал провести переговоры с высокопоставленными китайскими чиновниками и посетить завод Tesla в Шанхае.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по поводу его 70-летнего юбилея. Глава российского государства подчеркнул, что под руководством Си Цзиньпина Китай добился впечатляющих успехов как в экономической и социальной, так и в политической сферах.