Вашингтон, 30 декабря, 2023, 08:23 — ИА Регнум. В уходящем году богатейшие люди мира увеличили своё совокупное состояние на 1,5 трлн долларов. Об этом сообщило Bloomberg.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Значительнее всего увеличить состояние смогли владельцы технологических компаний. В текущем году их совокупный капитал вырос на 658 млрд долларов. Причиной стал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, наибольший прирост капитала показали компании Tesla и SpaceX, принадлежащие американскому бизнесмену Илону Маску. Суммарный доход его компаний достиг 95,4 млрд долларов, из-за чего капитал самого Маска увеличился до 232,3 млрд долларов.

Второе место в рейтинге занял французский магнат и глава LVMH Барнар Арно. Его состояние на сегодняшний день оценили в $178,979 млрд.

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса за 2023 год увеличилось на 70 млрд долларов и составило $178 млрд.

Следом идут основатель Microsoft Билл Гейтс ($140,511 млрд), а также экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер ($130,529 млрд).

Как сообщало ИА Регнум, в июле американский миллиардер и предприниматель Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей на планете по версии индекса миллиардеров Bloomberg. Согласно обновлённому рейтингу, состояние Маска оценивалось в 234 млрд долларов. За первое полугодие 2023 года его состояние взлетело на 96,6 млрд долларов.

В начале декабря агентство Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) опубликовало данные «Индекса миллиардеров», согласно которому с начала текущего года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $38,575 млрд.

Больше всех свой капитал увеличил совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов ― на $9,14 млрд, до $24,5 млрд. Состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко выросло на $4,03 млрд, до $17,2 млрд. Бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заработал $3,89 млрд, его состояние составляет $9,76 млрд.