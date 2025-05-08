Вашингтон, 9 мая, 2025, 02:52 — ИА Регнум. Миллиардер, глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск убивает беднейших детей по всему миру, сокращая международную помощь США. Об этом заявил предприниматель и экс-руководитель компании Microsoft Билл Гейтс.

World Economic Forum Билл Гейтс

«Картина, на которой самый богатый человек в мире убивает самых бедных детей в мире, не очень приятная. Я хотел бы, чтобы он (Маск. — Прим. ред.) поехал и встретился с детьми, которые теперь инфицированы ВИЧ, потому что им урезано финансирование», — рассказал Гейтс в интервью газете Financial Times 8 мая.

Он также назвал ошибочной отмену грантов для больницы в провинции Газа Мозамбика, которые были направлены на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матерей детям.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день Гейтс пообещал передать своё состояние нуждающимся через собственный фонд — в течение 20 лет. По его словам, часть средств будет направлена на развитие экологичных и недорогих источников энергии, а также на борьбу с болезнью Альцгеймера.

Bloomberg оценивает его состояние в $168 млрд. Он также занимает пятое место среди богатейших людей мира.

Президент США Дональд Трамп 21 января подписал указ, согласно которому на 90 дней было заморожено финансирование других стран для оценки целесообразности этой помощи. В документе отмечалось, что американская индустрия и бюрократия иностранной помощи не отвечают национальным интересам и часто противоречат их ценностям.

3 февраля Маск назвал Агентство по международному развитию (USAID) преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск объявил о начале ликвидации USAID.