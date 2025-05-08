Вашингтон, 8 мая, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Американский миллиардер и экс-руководитель компании Microsoft Билл Гейтс пообещал передать почти все свое состояние нуждающимся в течение ближайших 20 лет через собственный фонд. Об этом он заявил на своем сайте.

IMAGO/Katie Godowski/Global Look Press Билл Гейтс

«Люди будут много чего говорить обо мне, когда я умру, но я твердо уверен, что фраза «он умер богатым» не будет одной из них. В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей по всему миру», — отметил он.

Гейтс также уточнил, что в течение следующих 20 лет его фонд будет стремиться спасти и улучшить жизнь как можно большего числа людей. Бизнесмен выразил надежду, что, увеличив объем пожертвований, фонду удастся снизить предотвратимую смертность матерей и младенцев, а также избавить миллионы людей по всему миру от нищеты.

По словам миллиардера, за данный временной промежуток фондом будет суммарно выделено нуждающимся около $200 млрд. Гейтс добавил, что часть средств будет направлена на развитие экологичных и недорогих источников энергии, а также на борьбу с болезнью Альцгеймера.

Согласно последним данным Bloomberg, состояние Гейтса сейчас оценивается в $168 млрд. Он является пятым богатейшим человеком мира.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года другой американский миллиардер Уоррен Баффетт передумал оставлять состояние фонду Гейтса и его жены Мелинды. Он уточнил, что состояние направит в новый благотворительный фонд, которым будут управлять его дочь и двое сыновей. Трое его детей должны единогласно решить, на какие благотворительные цели пойдут эти деньги. Его состояние, по последним данным, составляет $162 млрд.