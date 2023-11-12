Материалы с тегом «Арарат Мирзоян»
Глава МИД Армении Мирзоян отправится в Великобританию с официальным визитом
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 13 по 14 ноября будет находиться в Великобритании с официальным визитом, сообщает 12 ноября «Sputnik. Армения» со ссылкой на пресс-секретаря армянского МИД Ани Бадалян. По её словам, в Лондоне запланирована встреча глав МИД Армении и Великобритании...
12 ноября 2023
Лавров: Армения и Азербайджан благодарны России за помощь в переговорах
В Москве успешно прошли переговоры по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Главы МИД Армении и Азербайджана выразили признательность России за помощь, сообщил 19 мая по итогам встреч российский министр иностранных дел Сергей Лавров. «Коллеги выразили признательность российской...
19 мая 2023
Лавров заявил об активной работе над мирным договором между Ереваном и Баку
Текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном активно разрабатывается, стороны настроены на конструктивные переговоры в Москве. Об этом 19 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Работа над текстом мирного договора между Арменией и Азербайджаном идёт активно, надеемся, что...
19 мая 2023
В Москве 19 мая пройдут переговоры глав МИД Армении и Азербайджана
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов 19 мая проведут переговоры в Москве, где также состоится трёхсторонняя встреча с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом 17 мая сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария...
17 мая 2023
Песков заявил о наличии одной правовой основы урегулирования в Карабахе
На сегодня урегулирование ситуации по Нагорному Карабаху возможно только на основании трёхсторонних договорённостей России, Армении и Азербайджана. Об этом 2 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя переговоры в Вашингтоне глав МИД Армении и Азербайджана Арарата...
2 мая 2023
В Вашингтоне начались переговоры глав МИД Армении и Азербайджана
Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов начали переговоры 1 мая в Вашингтоне. Об этом сообщила глава пресс-службы армянского дипведомства Ани Бадалян в Twitter. Она также написала, что на встрече присутствует госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее он провёл переговоры с...
1 мая 2023
Мирзоян обсудил с Блинкеном нормализацию отношений Еревана и Баку
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и ситуацию в Лачинском коридоре. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба армянского МИД. «Были обсуждены вопросы стабильности и...
1 мая 2023