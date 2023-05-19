Москва, 19 мая, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном активно разрабатывается, стороны настроены на конструктивные переговоры в Москве. Об этом 19 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Работа над текстом мирного договора между Арменией и Азербайджаном идёт активно, надеемся, что переговоры в Москве пройдут конструктивно», — сказал Лавров в ходе проведения трёхсторонних переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, альтернативы договорённостям лидеров России, Армении и Азербайджана не существует.

«Мы будем всячески добиваться того, чтобы решения, касающиеся стабилизации ситуации, были выполнены», — заявил Лавров.

Также глава МИД России выразил надежду на то, что трёхсторонние договорённости будут уважать и все другие страны, которые так или иначе заинтересованы в присутствии на Южном Кавказе.

Трёхстороннюю встречу 19 мая в Москве глав МИД России, Азербайджана и Армении российское внешнеполитическое ведомство анонсировало 17 мая. Кроме того, отдельно были запланированы две двусторонние встречи — Лаврова с Байрамовым и Лаврова с Мирзояном.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили важность соблюдения договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в регионе с акцентом на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе. Представители двух стран также договорились продолжить контакты на различных уровнях.