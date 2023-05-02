Москва, 2 мая, 2023, 15:00 — ИА Регнум. На сегодня урегулирование ситуации по Нагорному Карабаху возможно только на основании трёхсторонних договорённостей России, Армении и Азербайджана. Об этом 2 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя переговоры в Вашингтоне глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что пока эти трёхсторонние документы абсолютно безальтернативны.

«Решение существующих проблем между двумя странами и возможная выработка каких-то совместных действий и шагов, направленных на снижение напряжённости в регионе, в первую очередь, конечно, возможны на основе тех трёхсторонних документов, которые были подписаны вместе с Россией», ― указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков заявил, что пока нет других правовых основ для урегулирования ситуации. Он также добавил, что любая помощь, способствующая урегулированию отношений, может только приветствоваться.

«Но мы также знаем, что бывают разные попытки, которые размывают основу для урегулирования, что в перспективе может не дать результатов. Будем надеяться, что в данном случае речь идет о первом случае», ― добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и ситуацию в Лачинском коридоре после блокирования его азербайджанской стороной.

Также Блинкен провёл отдельную встречу с главой азербайджанского МИД. Сейчас в Вашингтоне начались переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. На встрече присутствовал госсекретарь США.