Москва, 9 октября, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Наличием квадроберов в Армении поинтересовался министр иностранных дел России Сергей Лавров у своего коллеги Арарата Мирзояна. Об этом глава МИД РФ заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Просто у нас было время, пока мы ждали начала переговоров, и я только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются. Когда мама там ребёнка на поводке ведёт. Такая не очень понятная вещь», — прокомментировал Лавров.

Он добавил, что спросил у коллег, есть ли в Армении квадроберы, оказалось, что есть.

По словам Лаврова, он доверяет российским законодателям по теме возможного запрета квадробинга в стране.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября в Сеть попало видео из Омска, на котором мать выгуливала дочь-квадробера на поводке. При этом настоящий питомец семьи бегал вокруг без привязи.

Депутат Госдумы Сергей Колунов призвал лишать прав родителей детей-квадроберов или привлекать их к административной ответственности. Его идею поддержал член Совета Федерации России Алексей Пушков, который считает, что государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.

Депутат ГД Яна Лантратова назвала детей, увлёкшихся квадробингом, жертвами пропаганды, а не преступниками. Запретить квадробинг как движение невозможно, но предусмотреть наказание для тех, кто популяризирует такое увлечение среди детей, необходимо. Будущий законопроект коснётся запрета пропаганды и других деструктивных течений, отметила она. По словам парламентария, законопроект призван бороться с распространением идей, которые разрушают традиционные ценности и подрывают общественный порядок. Пока что он находится в стадии разработки, поэтому о конкретике говорить рано. Это будет межфракционный проект, который готовится совместно с экспертами.