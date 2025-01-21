Москва, 21 января, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не смог ответить на вопрос, как республика намерена совмещать членство в Европейском союзе и в Евразийском экономическом союзе. Пресс-конференция состоялась 21 января в Москве по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Shatokhina Natalia/Global Look Press Арарат Мирзоян

Мирзоян заявил, что рассматриваемый парламентом Армении законопроект о вступлении республики в Евросоюз является инициативой гражданского общества. Документ одобрен правительством и, вероятно, правящее большинство в парламенте поддержит проект.

На вопрос о том, как Ереван намерен совмещать членство в ЕС и ЕАЭС, глава МИД республики ответить затруднился.

«Все теоретики и практические деятели говорят, что есть там противоречия. Не мне судить. Если вопрос встанет в таком ключе, наверное, нужно будет посмотреть», — отметил Мирзоян.

Он также отметил, что в законопроекте не прописаны ни конкретные сроки, ни механизмы присоединения к ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января армянское правительство одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. При этом глава правительства Никол Пашинян отметил, что вопрос присоединения к ЕС можно решать исключительно путём проведения в Армении всенародного референдума.

Комментируя решение правительства Армении, вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что его можно рассматривать как начало выхода республики из ЕАЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у ЕС и ЕАЭС разные зоны свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала. Еревану выгодно членство в ЕАЭС, совмещать его с вхождением в ЕС вряд ли получится.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил 21 января, что выходить из ЕАЭС республика не планирует. Он отметил, что членство в Евразийском экономическом союзе выгодно Армении. Инициативу по присоединению к Евросоюзу Симонян назвал «волей народа». По его мнению, сотрудничество Армении с ЕАЭС и ЕС «не может быть проблемой».