Москва, 21 января, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Рассматриваемый в Армении законопроект о вступлении в Европейский союз не содержит никаких сроков и механизмов. Об этом 21 января заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

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По итогам встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым армянский дипломат отметил, что текст проекта опубликован и любой желающий может ознакомиться с ним.

«Там ни о каких сроках, ни о каких конкретных механизмах речи не идёт. Хочу напомнить, что это инициатива гражданского общества», — заявил Мирзоян.

Он сообщил, что инициаторы собрали 50 тыс. голосов, которые, согласно конституции, необходимы для рассмотрения проекта. Дипломат добавил, что эта инициатива «автоматически превратилась в законопроект и будет выставлена на голосование в парламенте».

Как сообщало ИА Регнум, правительство Армении 9 января одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что вопрос вхождения Армении в Евросоюз можно решить только путём проведения всенародного референдума.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения вряд ли сможет одновременно быть и членом ЕС, и Евразийского экономического союза.

Спикер парламента Армении Ален Симонян 21 января заявил, что страна не планирует выходить из ЕАЭС, членство в котором выгодно Еревану. Он назвал инициативу по присоединению к ЕС «волей народа».