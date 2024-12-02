Ереван, 2 декабря, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Армения готова сотрудничать с Международным уголовным судом. Об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян в Гааге на встрече с председателем МУС Томоко Аканэ, сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Армения присоединилась к МУС в феврале 2024 года.

На встрече Мирзоян отметил, что страна готова участвовать в усилиях международного сотрудничества, которые направлены на соблюдение международно-правовых норм и обеспечение верховенства права.

Глава МИД Армении подчеркнул важность совместных усилий для преодоления глобального кризиса, для содействия обеспечению мира.

Как сообщало ИА Регнум, правящая верхушка Армении нацелена на получение финансовой выгоды от западных покровителей, несмотря на болезненные для армянского государства последствия, а новый президент Америки этот проект будет только поддерживать из-за интересов США на Ближнем Востоке и геополитического положения Еревана, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью аргентинскому телеканалу Todo Noticias заявил, что для республики основными партнёрами стали США и ЕС. Ереван продолжит укреплять экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном, заверил он и призвал не считать это переломным моментом.