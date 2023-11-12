Ереван, 12 ноября, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 13 по 14 ноября будет находиться в Великобритании с официальным визитом, сообщает 12 ноября «Sputnik. Армения» со ссылкой на пресс-секретаря армянского МИД Ани Бадалян.

MAXIM SHIPENKOV/ POOL/EPA/TASS Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

По её словам, в Лондоне запланирована встреча глав МИД Армении и Великобритании, будет проведено первое заседание Стратегического диалога между Арменией и Соединённым Королевством.

Стороны также обсудят ряд вопросов и мероприятий.

Как передавало ИА Регнум, глава Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее отказался от участия во встрече глав Совбезов в рамках СНГ в Москве 8 ноября, а президент Никол Пашинян решил отправиться в Грузию вместо участия в Совете глав правительств СНГ, который проходил в Бишкеке 26 октября. Там Пашинян провёл встречу со своим коллегой из Азербайджана Али Асадовым. Подробности разговора не раскрывались.

До этого стало известно, что временного поверенного Армении вызвали в МИД РФ в связи с одиозными публикациями армянских СМИ в адрес России. В МИД РФ отметили, что временному поверенному указали на неприемлемость разнузданной антироссийской кампании в информационном пространстве республики.