Москва, 19 мая, 2023, 16:35 — ИА Регнум. В Москве успешно прошли переговоры по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Главы МИД Армении и Азербайджана выразили признательность России за помощь, сообщил 19 мая по итогам встреч российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Коллеги выразили признательность российской стороне за ведущую роль в наших общих усилиях, которые воплощаются, прежде всего в регулярных трёхсторонних заявлениях наших лидеров и в тех контактах, которые продолжаются по каждому из упомянутых мной направлений», — сказал Лавров.

В Москве прошла серия встреч, посвящённых отношениям между Арменией и Азербайджаном, урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, отметил глава МИД РФ. Сначала прошли раздельные двусторонние встречи — Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Лаврова — с его коллегой из Армении Араратом Мирзояном.

«И затем мы встретились уже втроём, где обменялись оценками той ситуации, которая складывается в контексте работы по выполнению договорённостей, достигнутых в период после ноября 2022 года между президентом Российской Федерации, Азербайджана и премьер-министром Армении», — сообщил Лавров.

Эти договорённости касаются обеспечения безопасности и стабильности в Нагорном Карабахе — зоне ответственности российского миротворческого контингента. Они также касаются разблокирования транспортных и экономических коммуникаций. Этим занимается трёхсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьерой России, Армении и Азербайджана, пояснил глава МИД РФ.

Эти договорённости касаются и гуманитарных вопросов, но прежде всего речь идёт о делимитации границы с последующей демаркацией, пояснил министр иностранных дел России.

«Ну и безусловно, отдельной темой является мирный договор, над которым стороны начали работать и который сейчас активно обсуждается, в том числе с подключением других посредников», — сказал Лавров.

По его словам, работа над мирным договором — это сейчас важнейшая задача для республик. Однко без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации на границы Армении и Азербайджана трудно продвигаться вперёд по конкретным аспектам мирного соглашения.

19 мая в Москве Лавров и Байрамов провели двустороннюю встречу. Глава МИД РФ сказал, что для России важно обсудить и двусторонние отношения с Азербайджаном и помочь в урегулировании ситуации в Карабахе.

О проблеме заключения мирного договора с Азербайджаном на заседании ОДКБ заявил 18 мая спикер парламента Армении Ален Симонян. Он упрекнул Баку в нежелании продвинуться в направлении подписания соглашения о мире.