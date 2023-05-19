Москва, 19 мая, 2023, 16:35 — ИА Регнум. В Москве успешно прошли переговоры по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Главы МИД Армении и Азербайджана выразили признательность России за помощь, сообщил 19 мая по итогам встреч российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров
Mid.ru
Сергей Лавров

«Коллеги выразили признательность российской стороне за ведущую роль в наших общих усилиях, которые воплощаются, прежде всего в регулярных трёхсторонних заявлениях наших лидеров и в тех контактах, которые продолжаются по каждому из упомянутых мной направлений», — сказал Лавров.

В Москве прошла серия встреч, посвящённых отношениям между Арменией и Азербайджаном, урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, отметил глава МИД РФ. Сначала прошли раздельные двусторонние встречи — Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Лаврова — с его коллегой из Армении Араратом Мирзояном.

«И затем мы встретились уже втроём, где обменялись оценками той ситуации, которая складывается в контексте работы по выполнению договорённостей, достигнутых в период после ноября 2022 года между президентом Российской Федерации, Азербайджана и премьер-министром Армении», — сообщил Лавров.

Эти договорённости касаются обеспечения безопасности и стабильности в Нагорном Карабахе — зоне ответственности российского миротворческого контингента. Они также касаются разблокирования транспортных и экономических коммуникаций. Этим занимается трёхсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьерой России, Армении и Азербайджана, пояснил глава МИД РФ.

Эти договорённости касаются и гуманитарных вопросов, но прежде всего речь идёт о делимитации границы с последующей демаркацией, пояснил министр иностранных дел России.

«Ну и безусловно, отдельной темой является мирный договор, над которым стороны начали работать и который сейчас активно обсуждается, в том числе с подключением других посредников», — сказал Лавров.

По его словам, работа над мирным договором — это сейчас важнейшая задача для республик. Однко без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации на границы Армении и Азербайджана трудно продвигаться вперёд по конкретным аспектам мирного соглашения.

19 мая в Москве Лавров и Байрамов провели двустороннюю встречу. Глава МИД РФ сказал, что для России важно обсудить и двусторонние отношения с Азербайджаном и помочь в урегулировании ситуации в Карабахе.

О проблеме заключения мирного договора с Азербайджаном на заседании ОДКБ заявил 18 мая спикер парламента Армении Ален Симонян. Он упрекнул Баку в нежелании продвинуться в направлении подписания соглашения о мире.