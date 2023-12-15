Материалы с тегом «Алексей Панин»
Бежавший из России Панин пожаловался на жизнь в США и попросил денег
Бежавший из России в Испанию, а затем переехавший в США актёр Алексей Панин пожаловался подписчикам в социальных сетях на дорогую жизнь. Вместе с тем, он призвал их помочь финансово, если те имеют желание. «Жизнь в Америке обходится дорого, поэтому если у кого-то есть желание помочь мне, это будет...
15 декабря 2023
Панин похвастался американским паспортом на фоне флага Украины
Актёр Алексей Панин опубликовал на странице в соцсети фотографию, на которой он держит паспорт США в руках. Позади него висит украинский флаг. В комментарии к фото он написал хештег «Я люблю Америку». «Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США. И американский паспорт в кармане...
новость часа
1 ноября 2023
В Госдуме призвали признать Панина иностранным агентом
Интервью журналистки Ксении Собчак с Алексеем Паниным, объявленным в розыск за оправдание терроризма, стало поводом обратить внимание на статус актёра, который до сих пор не был признан иноагентом в России, несмотря на активную помощь ВСУ и получении денег на заработках в других странах. В...
2 августа 2023
Актёр Алексей Панин объявлен в розыск
Актёр Алексей Панин, в отношении которого возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма, объявлен в розыск. Сведения об этом содержатся в базе МВД России. «Панин Алексей Вячеславович, 20 сентября 1977 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе. Как сообщало ИА Регнум, в...
22 мая 2023
Против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма
Актёр Алексей Панин попал под уголовное преследование. Как сообщили 3 мая в правоохранительных органах, уголовное дело против него возбудили после высказываний артиста, оправдывающих теракт на Крымском мосту. «В отношении Алексея Панина следователями столичного СК возбуждено уголовное дело по ч. 2...
3 мая 2023