Москва, 22 мая, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Актёр Алексей Панин, в отношении которого возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма, объявлен в розыск. Сведения об этом содержатся в базе МВД России.

«Панин Алексей Вячеславович, 20 сентября 1977 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая в отношении Панина возбудили уголовное дело после его высказываний, оправдывающих теракт на Крымском мосту. Актёру грозит до пяти лет лишения свободы.

В октябре 2022 года Панин разместил пост в личном микроблоге, где порадовался теракту, совершённому на Крымском мосту. По месту его жительства провели следственные мероприятия. Последние годы актёр проживает в Испании.

Теракт на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года. Взорвался грузовик, в котором было закамуфлировано взрывное устройство. В результате теракта погибли четыре человека. Кроме того, частично обрушились два автомобильных пролёта правой части моста.