Москва, 2 августа, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Интервью журналистки Ксении Собчак с Алексеем Паниным, объявленным в розыск за оправдание терроризма, стало поводом обратить внимание на статус актёра, который до сих пор не был признан иноагентом в России, несмотря на активную помощь ВСУ и получении денег на заработках в других странах. В отношении покинувшего РФ артиста необходимо провести проверку, заявила в беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Дмитрий Серебряков/ТАСС Алексей Панин

Скандальный артист уехал из России ещё в 2020 году. После начала СВО Панин не раз высказывался в поддержку Украины, использовал в своих соцсетях антироссийские лозунги, а после теракта на Крымском мосту в 2022 году опубликовал пост, в котором порадовался атаке. Однако за всё это время актёра так и не занесли в список иноагентов. После выхода 31 июля интервью Ксении Собчак с артистом на него вновь обратили внимание из-за высказываний.

По мнению депутата Бессараб, сам выход интервью привлёк внимание к уже «забываемому» бывшему российскому актёру.

«Его начнут проверять, найдут факты оправдания терроризма и внесут в список иноагентов. Прокуратура обратит на это внимание, что он оскорблял действия России. Органы государственного надзора должны обратить внимание на упущение, что он ещё не получил статус иноагента», — отметила Бессараб.

Депутат допустила, что Панина всё это время не вносили в список иностранных агентов, поскольку есть сомнения в его адекватности. Поэтому прокуратура не обращала внимание на такого человека, позволяющего себе сомнительные выходки в публичном пространстве. Кроме того, депутат обратила внимание, что он давно переехал из России.

«Всерьёз на него никто не обращал внимания. И не было нужды тратить ресурсы на такого неадекватного человека», — подытожила депутат.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко допустил, что до Панина до этого времени просто не дошла очередь, и предложил не акцентировать внимание на актёре, создавая ему дополнительный пиар.

«Значит, до него просто ещё не дошла очередь. Но Алексей Панин — это вообще глубоко больной человек, который не заслуживает внимания российских граждан», — отметил Ющенко.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить Ксению Собчак и её команду на публичное оправдание терроризма после интервью с Алексеем Паниным. Во время интервью в кадре появился скриншот поста артиста, в котором он выражал восхищение терактом на Крымском мосту. По мнению юристов Лиги безопасного интернета, ответственность может понести не только сам Панин, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело, но и распространитель интервью.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в отношении Панина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»). После этого актёра объявили в розыск. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В феврале бежавший из России актёр Панин принял участие в концерте в Испании в поддержку ВСУ, на котором выступал украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки. Данилко выкрикивал со сцены русофобские фразы. Панин в футболке с антироссийским принтом активно танцевал под его репертуар, затем выскочил на сцену и также произнёс речь в поддержку происходящего.