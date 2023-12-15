Сан-Франциско, США, 15 декабря, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Бежавший из России в Испанию, а затем переехавший в США актёр Алексей Панин пожаловался подписчикам в социальных сетях на дорогую жизнь. Вместе с тем, он призвал их помочь финансово, если те имеют желание.

Алексей Куденко/РИА Новости Актер Алексей Панин

«Жизнь в Америке обходится дорого, поэтому если у кого-то есть желание помочь мне, это будет очень кстати. Любая финансовая помощь будет крайне благодарно принята», — посетовал Панин.

Он рассказал, что продолжит заниматься актёрским искусством, и немного поделился информацией о нескольких предстоящих проектах.

«Сейчас я активно репетирую спектакль вместе с режиссёром Александром Ашотовичем Атанесяном, который известен по фильмам «24 часа» и «Сволочи». Я очень вдохновлён этим процессом», — поделился своими планами актёр.

Он добавил, что они планируют поставить на сцене фильм «Филин и кошечка», получивший множество престижных наград и в котором главную роль сыграла Барбара Стрейзанд.

Как сообщало ИА Регнум, с началом спецоперации Панин активно критиковал Россию и её власти. Затем он переехал в Испанию, где, как сообщалось, у него было жильё в Торревьехе.

3 мая в отношении актёра Панина возбудили дело об оправдании терроризма. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

После опубликованного Ксенией Собчак интервью с Паниным в Госдуме 2 августа призвали признать его иноагентом. Об этом в разговоре с ИА Регнум рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. После начала спецоперации на Украине Панин не раз высказывался в поддержку киевских властей и писал антироссийские лозунги, радовался атаке по Крымскому мосту в 2022 году.

Затем в Генпрокуратуру поступил запрос на внесение артиста в список иноагентов. 11 августа Прокуратура Москвы сообщила, что проверит Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете и нарушению территориальной целостности России, а также на предмет дискредитации Вооружённых сил России.

ИА Регнум сообщало 1 ноября, что Панин опубликовал в социальной сети фото с американским паспортом в руках. Позади него был украинский флаг. Он подписал фотографию хэштегом #ЯлюблюАмерику» и добавил, что пока три года жил в Испании, поработал на Госдепартамент США.