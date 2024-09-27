* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 27 сентября, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Заочный приговор может сыграть на руку актёру Алексею Панину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесённое в список террористов и экстремистов). Об этом заявил адвокат Александр Почуев.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, теперь Панину могут предоставить за рубежом политическое убежище.

«Данный приговор на руку Алексею Панину, потому что он однозначно им воспользуется для признания его политическим беженцем в странах с другими юрисдикциями», — пояснил Почуев в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии за публичное оправдание терроризма, а также на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.

В октябре 2022 года Панин опубликовал в своём канале сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Экспертиза выявила в его тексте положительную оценку преступления. Суд вынес решение о заключении актёра под стражу, его объявили в международный розыск.

В мае 2024 года Росфинмониторинг включил Панина в список террористов и экстремистов. Такое решение возмутило актёра, переехавшего в США.