* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 26 сентября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд заочно назначил актёру Алексею Панину (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) шесть лет колонии за оправдание терроризма.

Дмитрий Серебряков/ТАСС Алексей Панин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Признать Панина виновным и назначить ему наказание в виде шести лет колонии общего режима», — огласил приговор судья.

Кроме того, Панину на три года запретили администрировать интернет-ресурсы.

Ранее обвинение запросило шесть лет колонии для актёра за оправдание терроризма. Панина обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Данная статья предусматривает штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2022 года Панин опубликовал в своём канале сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Экспертиза выявила в его тексте положительную оценку преступления. По итогу суд вынес решение о заключении актёра под стражу, Панин был объявлен в международный розыск.

Росфинмониторинг включил Панина в список террористов и экстремистов 29 мая 2024 года. Актёр возмутился таким решением.