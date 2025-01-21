* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Вашингтон, 21 января, 2025, 22:47 — ИА Регнум. Уехавший в США российский актер Алексей Панин (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) опубликовал фотографию себя в кепке со слоганом президента США Дональд Трампа «Сделаем Америку великой снова» (Make America Great Again — MAGA).

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На фотографии, опубликованной артистом в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) помимо Панина, присутствует его дочь.

«А у нас грин-карты. Мы в домике», — написал Панин, вероятно, намекнув на планы Трампа ужесточить миграционное законодательство и депортировать из США нелегальных мигрантов.

Как передавало ИА Регнум, Панин в октябре 2022 года разместил в Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту.

В мае 2023 года в отношении Панина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»). После этого актёра объявили в розыск. В сентябре суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима и на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.

31 декабря Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор Панину, обвиняемому в публичном оправдании терроризма.

Осенью 2023 года Алексей Панин, по его словам, вместе со своей дочерью переехал из Испании, где проживал до этого после отъезда из РФ, в США.