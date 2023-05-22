Москва, 22 мая, 2023, 12:03 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск актёра Алексея Панина, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Карточка с данными артиста появилась в базе МВД России 22 мая.

Кадр из х/ф «Душа шпиона». реж Владимир Бортко. 2014. Россия Алексей Панин

«Панин Алексей Вячеславович, 20 сентября 1977 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — указывается на сайте МВД.

Статья, по которой Панин объявлен в розыск, не уточняется, однако ранее в мае сообщалось, что в отношении Панина возбудили уголовное дело после его высказываний, оправдывающих теракт на Крымском мосту.

Сам Алексей Панин после того, как его объявили в розыск, опубликовал в соцсетях пост, в котором анонсировал своё выступление в испанской Торревьехе 27 мая.

В России актёру грозит до семи лет лишения свободы.

В последние годы Панин более известен участием в различных скандалах, а не творческими успехами. Так, артист неоднократно негативно высказывался о России и спецоперации по защите Донбасса, устраивал пьяные дебоши в самолётах, а также заявлял о якобы неоднозначности победы СССР в Великой Отечественной войне.