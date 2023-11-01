Москва, 1 ноября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Актёр Алексей Панин опубликовал на странице в соцсети фотографию, на которой он держит паспорт США в руках. Позади него висит украинский флаг. В комментарии к фото он написал хештег «Я люблю Америку».

Иван Шилов ИА Регнум Актёр Алексей Панин

«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США. И американский паспорт в кармане. #ЯлюблюАмерику», — написал Алексей Панин под фотографией в Instagram* (принадлежит компании Meta, запрещённой и признанной экстремистской на территории РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая в отношении актёра Панина возбудили дело об оправдании терроризма. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

После опубликованного Ксенией Собчак интервью с Паниным в Госдуме 2 августа призвали признать его иноагентом. Об этом в разговоре с ИА Регнум рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. После начала спецоперации на Украине Панин не раз высказывался в поддержку киевских властей и писал антироссийские лозунги, радовался атаке по Крымскому мосту в 2022 году.

Затем в Генпрокуратуру поступил запрос на внесение артиста в список иноагентов. 11 августа Прокуратура Москвы сообщила, что проверит Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете и нарушению территориальной целостности России, а также на предмет дискредитации Вооружённых сил России.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.