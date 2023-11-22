Материалы с тегом «Александр Куренков»
Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с гумпомощью в секторе Газа
Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о ситуации с гуманитарной помощью в секторе Газа, где ситуация «вышла за грань критической». Об этом Путин заявил 22 ноября в ходе совещания с правительством. «Попросил бы Куренкова Александра Вячеславовича сказать о...
22 ноября 2023
Россия пригласила Вьетнам пройти обучение по ликвидации ЧС в Арктике
Россия предложила Вьетнаму поучаствовать в выставке «Комплексная безопасность — 2024», а также в учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций «Безопасная Арктика — 2025». Об этом 9 ноября в ходе рабочей встречи с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом заявил глава МЧС РФ Александр...
9 ноября 2023
Глава МЧС России прибыл во Вьетнам
Глава МЧС России Александр Куренков 9 ноября прибыл с рабочим визитом в Ханоэ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Визит Куренкова во Вьетнам продлится два дня. В рабочем графике главы МЧС запланирован ряд встреч по вопросам сотрудничества спасательных служб двух стран. Как сообщало ИА...
9 ноября 2023
Кадыров показал видео со своей рабочей поездки в Москву
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с руководителем МЧС России Александром Куренковым и обсудил с ним деятельность чеченского управления этого ведомства. Об этом Кадыров сообщил в своём Telegram-канале, где разместил видеозапись с мероприятия. Глава республики отметил, что региональное...
22 сентября 2023
Глава МЧС сообщил о сокращении числа пожаров в жилых домах
В первые семь месяцев 2023 года в жилых домах в России произошло 33 тысячи пожаров, что на 3 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2022 года, заявил глава МЧС России Александр Куренков. «Немного статистика уменьшилась по пожарам в жилищах. За семь месяцев прошлого года в этот период пожаров в...
новость часа
2 сентября 2023
Площадь природных пожаров в России превысила 4 млн га
Площадь природных пожаров в России в 2023 году превысила 4 млн га, заявил глава МЧС Александр Куренков в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. «С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано свыше 11 тыс. очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 млн гектаров», —...
16 августа 2023
МЧС решило создать спасательный центр для защиты Запорожской АЭС
МЧС России создаст в Запорожской области спасательный центр для защиты потенциально опасных объектов, сообщил 19 июля глава МЧС Александр Куренков в ходе правительственного часа в Совете Федерации. «С учётом рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, таких как...
19 июля 2023
Глава МЧС подтвердил гибель 41 человека после подрыва Каховской ГЭС
После подрыва Каховской ГЭС погиб 41 человек, 121 госпитализирован, сообщил 21 июня глава МЧС Александр Куренков президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства. По его словам, удалось спасти более 2 тыс. человек, в том числе 209 детей. «Из затопленных населённых пунктов...
21 июня 2023
Разрушение Каховской ГЭС признано ЧС федерального характера
Чрезвычайное происшествие (ЧП) в Херсонской области, которое произошло после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, отнесено к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом 14 июня заявил глава МЧС России Александр Куренков, его слова привела пресс-служба ведомства. Отмечается, что ранее Куренков...
14 июня 2023
Путин поручил помочь пострадавшим от затопления в Херсонской области
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать работу по помощи людям в зоне затопления в Херсонской области, а также работу по ликвидации последствий бедствия, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Владимир Путин поручил главе...
7 июня 2023
Песков рассказал, как Путин оценивает работу главы МЧС
Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу МЧС. Об этом 25 мая заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На вопрос, как Путин оценивает работу главы МЧС Александра Куренкова спустя год после его назначения, Песков ответил: «президент в контакте с...
25 мая 2023
Двое сапёров МЧС России погибли при разминировании территории ДНР
Двое сапёров центра «Лидер» погибли при разминировании в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила 18 мая пресс-служба МЧС. «При выполнении работ по разминированию территорий ДНР, исполняя свой долг трагически погибли сапёры Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС...
18 мая 2023
Глава МЧС заявил о начале пожароопасного сезона почти во всех регионах
Почти во всех регионах России начался пожароопасный сезон. Об этом 17 мая сообщил глава МЧС Александр Куренков, докладывая об обстановке президенту Владимиру Путину. Стенограмма доклада главы МЧС опубликована на сайте Кремля. «В Свердловской, Курганской и Тюменской областях в 25 населённых пунктах...
17 мая 2023
Куренков: Путин пообещал поддержку погорельцам Курганской области
Президент России Владимир Путин пообещал поддержку всем, кто пострадал от масштабных пожаров в Курганской области. Об этом 8 мая заявил журналистам глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам телефонного разговора с главой государства. «Владимир Владимирович так и сказал, что обязательно будем всем...
8 мая 2023
Путину доложили о ситуации с пожарами в Курганской области
Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с пожарами в Курганской области и о принятых мерах. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам. По словам Пескова, 8 мая президент работает в Кремле, сегодня день российско-киргизских отношений. В Москве...
8 мая 2023
Глава МЧС сообщил о возможном ухудшении пожарной обстановки в 22 регионах
В 22 российских регионах в ближайшее время ожидается ухудшение пожарной обстановки. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Согласно данным МЧС и прогнозам Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу...
2 мая 2023