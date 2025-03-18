Москва, 18 марта, 2025, 14:43 — ИА Регнум. В России в этом году высока вероятность возникновения паводков. Об этом 18 марта заявил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Анализ снегозапасов, предварительный прогноз весеннего половодья и пожарной опасности говорят о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера», — заяви Куренков на селекторном совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Глава МЧС пояснил, что в южных регионах и европейской части России реки гораздо раньше, чем обычно, освободились от льда. В бассейнах отдельных рек Урала, Сибири и Дальнего Востока в снежном покрове накопилось много воды.

«В сочетании с повышением среднесуточной температуры воздуха и неравномерностью увлажнения почвы это может привести к неблагоприятным сценариям прохождения пожароопасного сезона и паводкоопасного периода», — отметил Куренков.

Глава МЧС сообщил также, что в регионах проходят командно-штабные учения, в которых задействованы более 48 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники. Он подчеркнул, что учения помогут выявить все проблемные вопросы и выработать конкретные рекомендации для регионов в преддверии паводка.

В начале марта научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что минувшая зима оказалась второй в рейтинге самых теплых в России за всю историю наблюдений.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами СБ РФ на тему подготовки к сезону паводков и пожаров. В преддверии совещания Куренков сообщал, что в 2024 году паводки затронули более 1,5 тыс. населенных пунктов в 69 российских регионах.

В Челябинской области глава Ашинского района Вадим Сергеев 18 марта объявил о введении режима чрезвычайной ситуации местного значения. Чиновник сообщил, что из-за образования затора в северной части реки Сим в двух районах Аши произошли подтопления. В зоне подтопления оказались 26 домохозяйств.