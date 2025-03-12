Тюмень, 12 марта, 2025, 15:15 — ИА Регнум. В Тюменской области уровень воды в реке Ишим, протекающей через Казанский район, может превысить прошлогодний рекорд. Об этом 12 марта сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В случае наиболее неблагоприятного развития гидрологической обстановки, уровень воды реки в Казанском районе может превысить рекордное значение прошлого года», — ссылается губернатор региона на данные тюменского центра гидрометеорологии.

Тюменский центр гидрометеорологии прогнозирует неблагоприятную паводковую ситуацию. Ожидается, что с середины апреля уровень воды существенно превысит опасные отметки у населенных пунктов района.

Региональные власти уже разрабатывают планы по строительству насыпей и укреплений, а также уточняют возможное число подтопленных домов.

Сегодня Моор принял участие в заседании правительственной комиссии по чрезвычайных ситуаций (ЧС) под руководством главы МЧС Александра Куренкова. В ходе совещания губернаторы, чьи регионы также готовятся к паводку, доложили о принимаемых мерах.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года в Сочи река Херота вышла из берегов и затопила жилые дома. Местные жители в соцсетях отмечали, что причиной подтопления стали проливные дожди.