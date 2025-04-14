Москва, 14 апреля, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании 14 апреля обсудил с постоянными членами правительства подготовку к пожароопасному сезону.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С докладом выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

«Пожароопасный сезон уже открыт в 69 субъектах Российской Федерации. Хочу отметить, что первые очаги природных пожаров регистрировались еще в начале января в южных регионах страны», — отметил Куренков.

На территории России зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 тыс. гектаров. Эти данные существенно превышают показатели 2024 года.

Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами сложилась в Дагестане и Бурятии, Приморском, Забайкальском и Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях. От огня с начала года пострадали два жилых дома и 32 строения, при этом человеческих жертв не допущено, подчеркнул глава МЧС.

Он также сообщил, что почти 60% площади всех лесных пожаров, зарегистрированных в России с начала года, приходится на Забайкальский край. В регионе действует 46 очагов пожаров на площади свыше 57 тыс. гектаров.

«В большинстве регионов нашей страны зима выдалась довольно малоснежной и была значительно теплее обычной. Весеннее половодье началось немного раньше сроков, но проходит без существенных осложнений», — заявил Куренков.

Как отметил глава Минприроды РФ Александр Козлов, в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах весенний пожароопасный сезон начался на месяц раньше.

«Это связано с малоснежной зимой, и пик пожарной опасности придется как раз на конец апреля — начало мая, и к середине мая мы подойдем к пику», — заявил Козлов.

Он уточнил, что общероссийские силы по борьбе с лесными пожарами насчитывают свыше 28 тыс. человек. Как отметил министр, в Забайкальском крае 39 тыс. гектаров, охваченных пожарами, сосредоточены в Тунгокоченском районе. Также серьезная проблема с пожарами наблюдается в Еврейской автономной области.

Путин отметил, что количество очагов лесных пожаров значительно превышает показатели прошлого года как минимум в восьми регионах России.

«Поэтому здесь очень важно реагировать своевременно, не допустить тяжелых последствий и тем более какого-то значимого ущерба для людей. Здесь нужно постоянно держать руку на пульсе», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля МЧС России проинформировало о борьбе с 36 природными пожарами в Забайкалье. При этом угрозы населенным пунктам допущено не было. В Забайкалье действует режим повышенной готовности, а в лесах Тунгокоченского, Читинского и Чернышевского районов — режим чрезвычайной ситуации.