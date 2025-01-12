Анапа, Краснодарский край, 12 января, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Севший на мель в Краснодарском крае танкер «Волгонефть-239» закроют от штормов, чтобы не допустить дальнейшего разлива мазута. Об этом 12 января заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на выездном совещании оперативного штаба.

МЧС России. Кадр из видео

Находящийся на Кубани в зоне крушения танкера Куренков сообщил, что с судна нужно как можно быстрей откачать мазут. Для этого к нему требуется проложить дорогу. В ближайшие сутки планируется сосредоточиться на выполнении этой работы. Сейчас решается вопрос о том, как всё это будет сделано.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940915" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Севший на мель у порта Тамань танкер «Волгонефть-239» планируют защитить от влияния штормов

«Если получится, за это же время обвести по кругу судно, скажем так, присыпать это судно, чтобы угрожающие штормы не грозили тому мазуту, который находится в этом районе», — сказал Куренков.

Как сообщало ИА Регнум, «Волгонефть-239» и танкер «Волгонефть-212» во время шторма 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе. В результате с повреждённых судов в Чёрное море начали вытекать нефтепродукты. Волнами мазут выбрасывает на берег. Сотрудники МЧС и волонтёры ликвидируют загрязнения.

Несмотря на то, что основную часть мазута собрали, периодически на побережье фиксируются новые выбросы. По поручению президента РФ Владимира Путина МЧС сформировало федеральный оперштаб по ликвидации аварии. Работы по очистке побережья Чёрного моря контролирует лично Куренков.

Находясь в Анапе, Куренков сообщил, что наиболее сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань, где «Волгонефть-239» сел на мель.