Чита, 27 апреля, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Самолеты Ил-76 МЧС России прибыли в Забайкальский край для тушения природных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в регион прибыли ведомственные самолеты Ил-76», — говорится в сообщении.

Работа авиации позволила предотвратить распространение огня на село Елизаветино в Читинском районе, в окрестностях которого горели 140 гектаров. Самолеты, заправленные с помощью пожарных автоцистерн, выполнили четыре слива и сбросили на очаги 168 тыс. литров воды, уточнили в ведомстве.

В Забайкальском крае 23 апреля ввели режим ЧС федерального характера в связи с лесными пожарами. К тому моменту в регионе действовали 45 лесных пожаров на площади 192 тыс. га, один пожар на площади 500 га был локализован. МЧС нарастило группировку пожарных в Забайкалье.

25 апреля ведомство информировало, что с начала пожароопасного периода в регионе защитили 30 населенных пунктов от перехода огня.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля Куренков и руководитель Минприроды Александр Козлов прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с лесными пожарами. Министры облетели наиболее пострадавшие районы, проконтролировали ход работ по тушению огня, а также оценили оперативную обстановку в регионе.