Курск, 12 февраля, 2025, 14:00 — ИА Регнум. МЧС России разработало новые подходы к организации эвакуации населения после вторжения украинских боевиков в Курскую область. Об этом сообщил на расширенной коллегии ведомства глава МЧС Александр Куренков.

Илья Питалев/РИА Новости

«С учетом специфики ситуации некоторые мероприятия проводились впервые, что стало основой для выработки новых подходов к организации эвакуации населения и деятельности экстренных служб, — отметил Куренков.

По словам министра, с первых дней вооруженной агрессии со стороны Украины в Курскую область была направлена оперативная группа МЧС России, а также аэромобильные группировки спасательных центров и территориальных органов. В короткие сроки были проведены эвакуационные мероприятия, развернуты пункты временного размещения, организовано всестороннее обеспечение не только эвакуированного населения, но и граждан, которые отказывались покидать опасные районы.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин отмечал, что действия Киева в курском приграничье не имеют военного смысла. Он подчеркнул, что вся территория Курской области будет освобождена от ВСУ и восстановлена.