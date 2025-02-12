Курск, 12 февраля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Сапёры МЧС России обезвредили свыше 42 тысяч боеприпасов в приграничных с Украиной регионах за последний год. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков на расширенной коллегии ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«В ходе работ по разминированию территорий приграничных регионов пиротехническими расчётами МЧС России обнаружено и обезврежено свыше 42 тыс. взрывоопасных предметов», — заявил глава министерства.

В частности, в ДНР было разминировано 35,8 тыс. снарядов, в ЛНР — 4,7 тыс. снарядов, в Курской области — 1,8 тыс. взрывоопасных предметов.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля, сапёры МЧС обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области. Специалисты с помощью беспилотника осмотрели местность, убедились в отсутствии людей и затем уничтожили боевые части накладным зарядом. Операция проводилась в рамках режима контртеррористической операции.