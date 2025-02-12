МЧС обезвредило более 42 тыс. боеприпасов в Донбассе и Курской области
Курск, 12 февраля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Сапёры МЧС России обезвредили свыше 42 тысяч боеприпасов в приграничных с Украиной регионах за последний год. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков на расширенной коллегии ведомства.
«В ходе работ по разминированию территорий приграничных регионов пиротехническими расчётами МЧС России обнаружено и обезврежено свыше 42 тыс. взрывоопасных предметов», — заявил глава министерства.
В частности, в ДНР было разминировано 35,8 тыс. снарядов, в ЛНР — 4,7 тыс. снарядов, в Курской области — 1,8 тыс. взрывоопасных предметов.
Как передавало ИА Регнум, 10 февраля, сапёры МЧС обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области. Специалисты с помощью беспилотника осмотрели местность, убедились в отсутствии людей и затем уничтожили боевые части накладным зарядом. Операция проводилась в рамках режима контртеррористической операции.