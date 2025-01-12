Краснодар, 12 января, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Ресурсы, необходимые для ликвидации разлива мазута из-за крушения двух танкеров в акватории Чёрного моря, будут выделяться быстро и без бюрократии. Об этом 12 января заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Я напоминаю, что у нас чрезвычайная ситуация федерального характера. Это означает, что у нас есть или в кратчайшие сроки и без бюрократии будут все необходимые ресурсы для её ликвидации», — подчеркнул он на оперативном совещании в Анапе.

Руководитель министерства также поставил задачу оперативно откачать мазут из танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у порта Тамань. По его словам, в ближайшие сутки специалисты начнут пробивать дорогу к судну.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Это произошло во время шторма. В результате произошёл разлив нефтепродуктов.

11 января специалисты выявили новые загрязнение в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла. Общая протяжённость составила 16,28 км. На места новых загрязнений направляются специалисты для полной очистки загрязнённых участков. Всего работают 734 человека и более 134 единиц техники.

На следующий день Куренков прибыл в Анапу для контроля за работами по ликвидации выбросов мазута. МЧС России сформировало федеральный оперштаб по ликвидации ЧП. Он будет действовать непосредственно на месте ЧП до полной ликвидации его последствий.

В Анапе открылся единый штаб добровольцев, помогающих очищать берег Чёрного моря от разлива мазута. Работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров, принимающих участие в ликвидации последствий разлива.