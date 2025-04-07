Российский нападающий «Вашингтон Кэпитэлз» Александр Овечкин 6 апреля забросил свою 895-ю шайбу в розыгрышах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и таким образом побил рекорд, установленный в 1999 году канадским игроком Уэйном Гретцки.

AP/TASS

Решающую шайбу Овечкин забросил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Команда российского игрока в этот момент играла в большинстве.

AP/TASS

Матч был прерван для проведения торжественной церемонии. Участие в ней приняли мать хоккеиста, его жена и двое детей Овечкина.

AP/TASS

Алексей Алексеев/РИА Новости

Алексей Алексеев/РИА Новости

AP/TASS Александр Овечкин, его мать Татьяна Овечкина и супруга Настасья Шубская (слева) после того, как он забил рекордную 895-ю шайбу

Алексей Алексеев/РИА Новости

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен в своём выступлении отметил, что величие в спорте начинается с таких игроков, как Овечкин и Гретцки. Канадский хоккеист также одним из первых поздравил россиянина, побившего его рекорд.

AP/TASS Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки (слева) и российский нападающий Вашингтона Александр Овечкин

Овечкин в своём выступлении поблагодарил всех поклонников, отдельно выделив русских. «Мы сделали это!» — заявил игрок.

Алексей Алексеев/РИА Новости

Матч, в котором Овечкин забросил рекордную шайбу, завершился поражением «Вашингтона» со счётом 1:4. Тем не менее НХЛ признала российского игрока первой и единственной звездой игрового дня.

Президент России Владимир Путин направил Овечкину поздравительную телеграмму. Глава государства назвал достижение хоккеиста выдающимся и отметил, что оно стало не только личным успехом Овечкина, но и настоящим праздником для болельщиков как в России, так и за её пределами.

Сергей Гунеев/РИА Новости Фасад здания спортивного комплекса ЦСКА Арена в Москве

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, поздравляя Овечкина, заявил, что тот является великим хоккеистом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала рекорд российского игрока красивым.

Александр Овечкин родился в 1985 году в Москве. Он является воспитанником хоккейной школы московского «Динамо». В российской Суперлиге игрок дебютировал в 2001 году в возрасте 16 лет. В составе «Динамо» хоккеист провёл четыре сезона, в течение которых забросил 36 шайб.

С 2005 года он выступает в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпитэлз». В 2018 году клуб Овечкина впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий, ставший в 2010 году капитаном «Вашингтона», девять раз становился лучшим снайпером чемпионата и трижды получал приз самому ценному игроку.

Роман Шлуинский/ТАСС Поздравление на фасаде ВТБ-Арены

В составе национальной команды России Овечкин провёл 106 игр, забросил 45 шайб и стал трёхкратным чемпионом мира. Также в составе сборной игрок принял участие в трёх Олимпиадах.

Овечкин ранее не исключал, что может сыграть за московское «Динамо» после окончания текущего контракта в НХЛ, заявил на пресс-конференции 7 апреля президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. Он отметил, что нападающий интересовался ситуацией в КХЛ. Руководители лиги будут счастливы, если российские зрители смогут любоваться игрой Овечкина, добавил Морозов.

Алексей Алексеев/РИА Новости Плакат с изображением хоккеиста Александра Овечкина. Вашингтон, США

Обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров в своей статье ранее отметил: когда русский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд канадской звезды Уэйна Гретцки, тот сразу вспомнил свои русские корни. Эксперт подчеркнул, что чем успешнее будет Россия и чем ярче будут достижения её представителей за рубежом, тем больше иностранцы будут к ней тянуться, и западная пропаганда будет бессильна.